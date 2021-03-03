Вирусолог оценил, опасен ли для России "нигерийский" штамм коронавируса

В Италии обнаружили новую мутацию коронавируса – "нигерийский" штамм. Имеющиеся вакцины могут быть неэффективны в борьбе с ним, считают местные вирусологи. Разбираемся, представляет ли эта вариация инфекции опасность для всего мира.



Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Новая атака?

На севере Италии, в городе Брешиа, ученые обнаружили новую мутацию коронавируса – "нигерийский" штамм. Об этом заявил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо.

"Речь идет о редком варианте, который в настоящий момент распространяется преимущественно в Африке, а именно в Нигерии. Однако есть свидетельства во всем мире. Пока это немногочисленные случаи, но тем не менее их число растет", – сказал он.

Ученые опасаются, что имеющиеся вакцины окажутся неэффективными против "нигерийского" штамма. По словам Карузо, его обнаружили случайно в анализах афроамериканца с положительным тестом на COVID-19.





Арнальдо Карузо президент Итальянского общества вирусологов С научной точки зрения чрезвычайно важно, что теперь, изолировав вирус, мы сможем оценить, является ли этот штамм более или менее агрессивным по сравнению с исходным вариантом и другими известными мутациями. И является ли он устойчивым к антителам, появляющимся в результате вакцинации.

О появлении "нигерийского" штамма коронавируса стало известно еще в декабре 2020 года. А в январе вирусолог Сандей Омилабу заявил, что штамм может обладать большой патогенностью. Кроме того, у него более высокая скорость распространения, чем у предыдущих вариантов. По словам специалиста, один человек может передать болезнь одновременно четырем или пяти членам семьи.

Итальянский город Брешиа был серьезно затронут коронавирусной инфекцией весной 2020 года. На данный момент число заражений вновь начало расти, поэтому власти ужесточают карантинные меры, пишут СМИ.

Сейчас в Италии на 54-64% преобладает британский штамм коронавируса, который считается более заразным. Об этом говорят данные Высшего института здоровья. В начале февраля распространение этого штамма среди заразившихся было менее 20%.

На фоне нового роста заболеваемости итальянские специалисты заявили о наступлении третьей волны пандемии. Правительство Италии приняло решение закрыть детские сады и школы в красных зонах с наиболее неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Количество инфицированных с момента начала пандемии в стране уже приближается к 3 миллионам.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Не конец света?

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал Москве 24, что с высокой долей вероятности "нигерийский" штамм коронавируса дойдет и до России, но это не повод для паники.

"С точки зрения производителей вакцин все предыдущие выявленные мутации, как ими заявлено, подпадают под эффективность вакцин. То есть наши производители утверждали, что ранее выявленные мутации не страшны и они учитываются в составе вакцины", – объяснил эксперт.





Сергей Вознесенский доцент кафедры инфекционных болезней РУДН На сегодняшний момент у нас нет массовой информации о повторных случаях заболеваний. Это дает нам надежду на то, что все новые штаммы, которые выявляются, пока что для нас не опасны. Иммунитет, который формируется после перенесенного заболевания либо после вакцинации, на данный момент защищает от новых штаммов вируса.

Специалист также подчеркнул, что в случае необходимости препарат смогут скорректировать. "Пример – вакцина от гриппа: она дорабатывается каждый год, поэтому, если иммунитет не будет протективным и возникнет необходимость создания новых препаратов для специфической профилактики, естественно, такая задача будет поставлена и будет решаться", – заверил Вознесенский.

В свою очередь ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев в беседе с Москвой 24 заявил, что пока о каких-то принципиально новых свойствах обнаруженного штамма окончательно неизвестно. При этом эксперт отметил, что он очень похож на южноафриканский вариант.





Максим Скулачев вирусолог А от "африканского" штамма – были проведены лабораторные исследования – вакцины, которые сейчас применяются, дают защиту, но непонятно, в какой степени. Она снижена, но насколько, неясно. То есть 95% защиты превратилось в 85 или в 65 – неизвестно. Поэтому некоторое беспокойство это вызывает, но это не конец света, потому что все-таки защита есть.

По словам Скулачева, коррекцией существующей вакцины именно против "африканских" штаммов на прошлой неделе занялась компания Moderna. Технологически это несложно сделать и для российского "Спутника V", добавил он.

Если возникнут очаги эпидемии из-за измененного штамма, то в них необходимо будет применять обновленный вариант вакцины. "Это будет ясно где-то через полгода", – полагает Скулачев.

Всех, кто уже привился, вирусолог успокоил: они в любом случае защищены. Но насколько хорошо, удастся проверить только тогда, когда "нигерийский" штамм доберется до России, подытожил собеседник Москвы 24.