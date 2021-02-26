Космонавты закрыли на МКС люк в отсеке с трещиной

Российские члены экипажа МКС закрыли люк в промежуточную камеру (ПрК) модуля "Звезда", где находится трещина. Теперь космонавтам предстоит отслеживать давление в камере каждые четыре часа.

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