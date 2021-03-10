Назван фактор, повышающий риск заражения коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ученые из Бирмингемского университета пришли к выводу, что более высокому риску заражения коронавирусом подвержены женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ). Об этом говорится в журнале European Journal of Endocrinology.
Специалистами были проанализированы данные более 21 тысячи женщин с СПКЯ и свыше 78 тысяч пациенток, не страдающих этим синдромом. В первой группе заболеваемость коронавирусом оказалась выше почти в два раза.
"Эти результаты необходимо учитывать при разработке политики и рекомендаций в области общественного здравоохранения по мере развития нашего понимания COVID-19", – сообщил один из исследователей Анурадха Субраманиан.
Ученые призвали женщин, у которых есть данный синдром, внимательно следить за своим здоровьем во время пандемии и соблюдать принятые меры профилактики.
Ранее исследователи из международного проекта COVID-19/POLLEN выяснили, что между уровнем заражения коронавирусом и концентрацией пыльцы растений в воздухе есть связь.
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