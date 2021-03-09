Ученые предупредили об опасности распространения коронавируса весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Исследователи из международного проекта COVID-19/POLLEN выяснили, что между уровнем заражения коронавирусом и концентрацией пыльцы растений в воздухе есть связь. Данные исследований опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
По версии специалистов, быстрому распространению коронавируса весной прошлого года в странах Северного полушария способствовало цветение растений. В этом году также есть риски весеннего всплеска заболеваемости по этой причине, заявили эксперты.
По их словам, сезонный выброс пыльцы растений совпадает с пиком инфицирования респираторными вирусами.
"Воздействие пыльцы ослабляет иммунитет против некоторых сезонных респираторных вирусов за счет уменьшения противовирусного интерферонового ответа. Мы исследовали, применимо ли то же самое к SARS-CoV-2, который чувствителен к противовирусным интерферонам, если волны заражения совпадают с высокими концентрациями пыльцы в воздухе", – отметили авторы статьи.
В ходе исследования ученые провели анализ показателей уровней концентрации переносимой по воздуху пыльцы и заражения вирусом в 130 регионах из 31 страны на пяти континентах. Специалисты также брали во внимание экологические и демографические факторы.
Исследователи выявили, что пыльца, находящаяся в воздухе, в 44 процентах случаев влияет на инфицирование. Кроме того, оказалось, что уровень заражения коронавирусом сочетался с количеством пыльцы в воздухе. При этом в странах, где действовал режим самоизоляции, инфицированных было в два раза меньше.
По мнению авторов работы, пыльца делает людей более восприимчивыми к COVID-19, однако сама вирус не переносит.
Ранее ученые рассказали о том, что заражение коронавирусной инфекцией может отразиться на слухе пациентов. Директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА Николай Дайхес отметил, что повреждение слухового нерва чаще всего отмечается после тяжелого течения болезни.
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