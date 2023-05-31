Новости часа: московские школьники-победители Всероссийской олимпиады получат выплаты

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские школьники-победители и участники Всероссийской олимпиады получат денежные выплаты. Об этом заявил Сергей Собянин.

Украинские войска ведут массированный обстрел одного из жилых кварталов Донецка. Об этом сообщает ТАСС.

Минпромторг запустит производство двух новых моделей на экс-заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Первой будет Lada X-Cross 5.