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Общество

Новости часа: московские школьники-победители Всероссийской олимпиады получат выплаты

Новости часа: московские школьники-победители Всероссийской олимпиады получат выплаты

Собянин поздравил московских школьников с победой на Всероссийской олимпиаде

Новости часа: психологи продолжают оказывать поддержку жителям эвакуированным домов

Собянин: всем жителям поврежденных домов оказываем социальную и психологическую поддержку

Собянин поручил устранить повреждения на зданиях, поврежденных в Москве беспилотниками

Новости часа: волоколамская прокуратура выяснит причины пожара на производстве спирта

Новости часа: Собянин рассказал о работе экстренных служб после атаки БПЛА на столицу

Новости часа: мэр Москвы поручил в короткие сроки устранить повреждения в зданиях от БПЛА

Собянин: эвакуированные на время работы экстренных служб жители возвращаются домой

Новости часа: Собянин сообщил о возвращении домой жителей эвакуированных подъездов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские школьники-победители и участники Всероссийской олимпиады получат денежные выплаты. Об этом заявил Сергей Собянин.

Украинские войска ведут массированный обстрел одного из жилых кварталов Донецка. Об этом сообщает ТАСС.

Минпромторг запустит производство двух новых моделей на экс-заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Первой будет Lada X-Cross 5.

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