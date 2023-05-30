Москвичей предупредили о похолодании и дождях 31 мая

Фото: пресс-служба Мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве в среду, 31 мая, наступит похолодание, пройдут кратковременные дожди. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня пути активных атмосферных образований обойдут столицу стороной. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, при этом обойдется без осадков. Температура воздуха – 21–23 градуса, по области – 19–24. В среду – кратковременные дожди и похолодание", – поделился синоптик.

Во вторник, 30 мая, в Москве и Подмосковье прогнозируется переменная облачность без осадков. В российском Гидрометцентре заявили, что скорость ветра в этот день составит 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 749 миллиметров ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в первую субботу июня в Москве может похолодать до 11 градусов. По его словам, такая температура примерно на 4 градуса ниже нормы.