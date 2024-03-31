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31 марта, 18:15

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Реконструкцию трех водозаборных узлов планируют провести в этом году

Реконструкцию трех водозаборных узлов планируют провести в этом году

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Реконструкцию трех водозаборных узлов планируют провести в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С его слов, реконструкция коснется водозаборов "Ремзавод", "Киевский" и "Шишкин лес". Кроме того, планируется построить четыре канализационные насосные станции, также продолжится строительство второй очереди очистных сооружений "Кокошкино".

Как идет модернизация важных инженерных объектов – в эфире телеканала Москва 24.

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