Реконструкцию трех водозаборных узлов планируют провести в этом году. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

С его слов, реконструкция коснется водозаборов "Ремзавод", "Киевский" и "Шишкин лес". Кроме того, планируется построить четыре канализационные насосные станции, также продолжится строительство второй очереди очистных сооружений "Кокошкино".

Как идет модернизация важных инженерных объектов – в эфире телеканала Москва 24.