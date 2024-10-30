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30 октября, 10:45

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Собянин: Москва увеличивает финансовую поддержку высокотехнологичных компаний

Собянин: Москва увеличивает финансовую поддержку высокотехнологичных компаний

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Москва увеличивает грантовую и кредитную помощь для высокотехнологичных компаний. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Как отметил мэр, предпринимателям выдают льготные кредиты под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности. С поддержкой города предприниматели заключили 20 договоров на сумму более 600 миллионов рублей.

Также предпринимателей поддерживают при помощи грантов на приобретение оборудования и развития деятельности. В рамках этой программы компании могут получить гранты до 30 миллионов рублей и компенсировать половину стоимости оборудования, если оно отечественное.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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