Сергей Собянин рассказал о строительстве второго вестибюля станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро. Он расположен у пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка. Там появятся два выхода. Новый вестибюль соединят с платформой длинным тоннелем с эскалаторами. Пересадка между разными видами транспорта станет удобнее.

Перепады температур ожидаются на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, 31 марта в столице будет солнечно и тепло. Воздух прогреется до 16-ти градусов. Однако с 1 апреля прогнозируется похолодание. К концу недели ночью столбик термометра может опустится до минус 4 градусов. Возможны дожди.

Пользователей кикшеринговых сервисов призвали быть внимательнее, так как злоумышленники начали клеить на самокаты поддельные QR-коды, отсканировав которые можно потерять личные данные и деньги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

