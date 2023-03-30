Новости часа: Собянин рассказал, как Троицкая линия разгрузит другие станции метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Троицкая линия метро значительно разгрузит станции Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около двух тысяч круизных теплоходов смогут принять и отправить речные вокзалы Москвы в новом сезоне. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Лефортовский суд арестовал журналиста The Wall Street Journal по делу о шпионаже. Об этом сообщила пресс-служба суда.