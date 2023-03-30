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Новости

30 марта, 16:30

Происшествия

Новости часа: Собянин рассказал, как Троицкая линия разгрузит другие станции метро

Новости часа: Собянин рассказал, как Троицкая линия разгрузит другие станции метро

Новости часа: Собянин рассказал о преимуществах открытия станции метро "Генерала Тюленева"

Новости часа: первую очередь Троицкой линии столичного метро запустят в 2024 году

Собянин: строительная готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет около 60%

Собянин: строящийся Сабуровский мост улучшит транспортное обслуживание 3,3 млн человек

Собянин: строительная готовность первой очереди Троицкой линии метро составляет около 60%

Новости часа: Песков оценил возможность эвакуации монахов из Киево-Печерской лавры в РФ

Новости часа: Захарова оценила деятельность сотрудника WSJ в Екатеринбурге

Новости часа: движение транспорта по Сабуровскому мосту запустят уже в этом году

Собянин: строительство Сабуровского моста через Москву-реку вышло на финишную прямую

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Троицкая линия метро значительно разгрузит станции Сокольнической и Калужско-Рижской линий. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Около двух тысяч круизных теплоходов смогут принять и отправить речные вокзалы Москвы в новом сезоне. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Лефортовский суд арестовал журналиста The Wall Street Journal по делу о шпионаже. Об этом сообщила пресс-служба суда.

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