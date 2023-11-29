Новости часа: Собянин сообщил о победе московских газовиков на международном чемпионате

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские газовики завоевали три золотые медали мирового первенства, сообщил Сергей Собянин.

Число самозанятых в Москве увеличилось на 271 тысячу с начала года, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Экстренное предупреждение о метели и усилении ветра действует в столице. Об этом заявили в МЧС.