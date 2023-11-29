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Новости

Новости

29 ноября, 16:45

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о победе московских газовиков на международном чемпионате

Новости часа: Собянин сообщил о победе московских газовиков на международном чемпионате

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве постоянного рыбного мегарынка

Новости часа: площадку в Кузьминках включили в программу реновации в столице

Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве постоянного рыбного мегарынка

В столице открылся рыбный мегарынок "Москва – на волне" – Собянин

Новости часа: на стартовой площадке в Кунцеве построят дома для 3,5 тыс человек

Сергей Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы

Собянин сообщил о победе московских газовиков на международном чемпионате

На стартовой площадке в Кунцеве построят дома для 3,5 тыс человек – Собянин

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о работе газового хозяйства Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские газовики завоевали три золотые медали мирового первенства, сообщил Сергей Собянин.

Число самозанятых в Москве увеличилось на 271 тысячу с начала года, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Экстренное предупреждение о метели и усилении ветра действует в столице. Об этом заявили в МЧС.

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