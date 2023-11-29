Собянин: московские газовики взяли золото на международном чемпионате

Фото: пресс-служба АО "МОСГАЗ"

Московские газовики завоевали три золотые медали на международном чемпионате по сварке "Кубок дуги – 2023", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что специалисты в составе сборной России соревновались с 343 конкурсантами из Китая, Индии, Монголии, Белоруссии, Кот-д'Ивуара и Болгарии.



В итоге в номинации "Механизированная полуавтоматическая сварка" первое место занял электрогазосварщик Управления "Моспромгаз" Дмитрий Панчу. В номинации "Газовая сварка" золото взял сварщик Управления по эксплуатации газопроводов низкого давления АО "Мосгаз" Станислав Демидов.



В высокотехнологичной номинации "Виртуальная сварка" золотую медаль получил ведущий инженер Службы главного сварщика предприятия Константин Константинов. Мэр напомнил, что московские мастера не в первый раз привозят домой награды с мирового первенства.

"Все это еще раз подтверждает их высокую профессиональную квалификацию, а значит, и надежность газотранспортной системы столицы", – заявил Собянин.

Ранее мэр рассказал, что газовому хозяйству столицы исполнилось 158 лет. Он отметил профессионализм и слаженные действия газовиков, благодаря которым квартиры москвичей обеспечены теплом и светом, а столичные предприятия могут осуществлять бесперебойную деятельность.

Собянин также обратил внимание, что в настоящее время в ТиНАО занимаются созданием современной системы газоснабжения. Кроме того, по словам мэра, московские специалисты помогают в восстановлении энергетической инфраструктуры, ремонте жилья и социальных учреждений в ДНР и ЛНР.

Специалисты проверили около 80% газовых плит в столичных квартирах с начала 2023 года