Снегопад продлится в столице до 30 ноября

Сильный снег, метель и порывистый ветер – такую погоду спрогнозировали метеорологи в столице вечером 29 ноября. По прогнозам синоптиков, снегопад продлится в столице до середины четверга, 30 ноября.

Кроме того, в Москве ожидается гололедица. В связи с этим водителей попросили по возможности воздержаться от поездок на автомобиле.

Какая погода ожидается в ближайшее время? К чему готовиться москвичам? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.