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Новости

29 ноября, 12:45

Новости

На стартовой площадке в Кунцеве построят дома для 3,5 тыс человек – Собянин

На стартовой площадке в Кунцеве построят дома для 3,5 тыс человек – Собянин

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В программу реновации включили новую площадку. Расположена она в Кунцеве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Построить планируют более 95 тысяч квадратных метров жилья. Переехать смогут 3,5 тысячи человек. Расселить можно будет 19 старых домов.

Всего для строительства жилья по реновации в столице подобрали 602 площадки. 280 новостроек уже готовы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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