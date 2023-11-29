На стартовой площадке в Кунцеве построят дома для 3,5 тыс человек – Собянин

В программу реновации включили новую площадку. Расположена она в Кунцеве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Построить планируют более 95 тысяч квадратных метров жилья. Переехать смогут 3,5 тысячи человек. Расселить можно будет 19 старых домов.

Всего для строительства жилья по реновации в столице подобрали 602 площадки. 280 новостроек уже готовы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.