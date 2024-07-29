29 июля, 18:00Новости
Новости часа: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Корпус Центра паллиативной помощи в Марьиной Роще отремонтируют до конца года. Об этом заявил Сергей Собянин.
Работы по подготовке к новому отопительному сезону вышли на финальный этап, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Почти осенняя погода будет в Москве на этой неделе, сообщили в Гидрометцентре России.