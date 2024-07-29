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Новости

Новости

29 июля, 18:00

Новости

Новости часа: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года

Новости часа: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года

Собянин: в квартиры по реновации в Марьиной Роще переедут 3,9 тыс человек

Новости часа: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Собянин: в квартиры по реновации в Марьиной Роще переедут 3,9 тыс человек

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: Собянин рассказал, как фестиваль "Лето в Москве. Сады и цветы" украсил город

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Собянин: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Новости часа: полмиллиона растений привезли к фестивалю "Лето в Москве. Сады и цветы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Корпус Центра паллиативной помощи в Марьиной Роще отремонтируют до конца года. Об этом заявил Сергей Собянин.

Работы по подготовке к новому отопительному сезону вышли на финальный этап, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Почти осенняя погода будет в Москве на этой неделе, сообщили в Гидрометцентре России.

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