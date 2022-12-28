Собянин: в следующем году в Москве будет введено еще пять скоропомощных стационаров

Сергей Собянин открыл скоропомощной стационарный комплекс при городской клинической больнице имени Вересаева. По словам мэра, это первый из шести подобных запланированных корпусов Москвы, а остальные пять будут введены в эксплуатацию в 2023 году.

В данном комплексе сделали современное диагностическое оборудование, а также хирургическое и гибридные операционные. Все устроено таким образом, чтобы врачи могли быстрее спасти экстренных пациентов.

Данный скоропомощной центр примет первых пациентов в январе 2023 года. Подробнее о новом стандарте экстренной помощи в столице – в эфире телеканала Москва 24.