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28 декабря, 23:45

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Собянин: в следующем году в Москве будет введено еще пять скоропомощных стационаров

Собянин: в следующем году в Москве будет введено еще пять скоропомощных стационаров

Собянин открыл скоропомощной корпус ГКБ имени Вересаева

Собянин открыл скоропомощной корпус ГКБ имени Вересаева

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Сергей Собянин открыл скоропомощной стационарный комплекс при городской клинической больнице имени Вересаева. По словам мэра, это первый из шести подобных запланированных корпусов Москвы, а остальные пять будут введены в эксплуатацию в 2023 году.

В данном комплексе сделали современное диагностическое оборудование, а также хирургическое и гибридные операционные. Все устроено таким образом, чтобы врачи могли быстрее спасти экстренных пациентов.

Данный скоропомощной центр примет первых пациентов в январе 2023 года. Подробнее о новом стандарте экстренной помощи в столице – в эфире телеканала Москва 24.

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