Новости часа: регулярные бесплатные занятия спортом будут проводить в столице зимой

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Регулярные бесплатные занятия спортом будут проводить зимой в московских районах. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Почти 2 миллиона квадратов жилой недвижимости ввели в ТиНАО с начала 2023 года. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

ЦОДД продолжит следить за акваторией Москвы в зимнее время. Водный патруль ЦОДД два-три раза в месяц будет осматривать столичную акваторию для выявления бесхозных судов и стоянок в неположенном месте.