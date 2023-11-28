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Новости

28 ноября, 15:00

Город

Новости часа: регулярные бесплатные занятия спортом будут проводить в столице зимой

Новости часа: регулярные бесплатные занятия спортом будут проводить в столице зимой

Новости часа: Собянин рассказал о количестве новостроек по реновации в столице

Новости часа: Широкую улицу благоустроили в Москве

Собянин рассказал о бесплатных занятиях зимними видами спорта рядом с домом

Собянин сообщил о завершении сезона благоустройства столичных округов в 2023 году

Новости часа: пять московских набережных обновили в рамках благоустройства

Собянин: зимний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует 1 декабря

Новости часа: в Москве ввели 280 новостроек с начала программы реновации – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о бесплатных занятиях зимними видами спорта рядом с домом

Собянин рассказал, как преобразились скверы и набережные на юге Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Регулярные бесплатные занятия спортом будут проводить зимой в московских районах. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Почти 2 миллиона квадратов жилой недвижимости ввели в ТиНАО с начала 2023 года. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

ЦОДД продолжит следить за акваторией Москвы в зимнее время. Водный патруль ЦОДД два-три раза в месяц будет осматривать столичную акваторию для выявления бесхозных судов и стоянок в неположенном месте.

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