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28 ноября, 12:00

Общество

Новости часа: пять московских набережных обновили в рамках благоустройства

Новости часа: пять московских набережных обновили в рамках благоустройства

Собянин: зимний сезон проекта "Мой спортивный район" стартует 1 декабря

Новости часа: в Москве ввели 280 новостроек с начала программы реновации – Собянин

Новости часа: Собянин рассказал о бесплатных занятиях зимними видами спорта рядом с домом

Собянин рассказал, как преобразились скверы и набережные на юге Москвы

Собянин: более 117 тыс москвичей переехали в новое жилье по программе реновации

Собянин открыл новую дорогу на юго-востоке Москвы

Еще более 10 тыс коммунальщиков выйдут на уборку улиц Москвы – Собянин

Новости часа: каток на ВДНХ будет проводить зарядки с 28 ноября

Новости часа: Собянин открыл новую дорогу между Волгоградским и Рязанским проспектами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять московских набережных обновили в рамках благоустройства. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 3,5 тысячи жителей Нижегородского района получили жилье по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Сильную гололедицу обещают в Московском регионе в течение 28 ноября. Таков прогноз синоптиков.

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