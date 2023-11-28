Новости часа: пять московских набережных обновили в рамках благоустройства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пять московских набережных обновили в рамках благоустройства. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 3,5 тысячи жителей Нижегородского района получили жилье по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Сильную гололедицу обещают в Московском регионе в течение 28 ноября. Таков прогноз синоптиков.