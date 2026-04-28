Сергей Собянин рассказал о помощи детям, родившимся раньше срока

Благодаря проекту "Ранняя помощь" в столичных центрах наблюдаются более 4 тысяч малышей. Около 85% из них восстанавливаются в течение года после выписки, сообщил Сергей Собянин в своем блоге в МАХ.

Проект направлен на поддержку новорожденных из группы риска – детей, появившихся на свет раньше 37 недель, с весом менее 1,5 килограмма или перенесших критические состояния при рождении.

