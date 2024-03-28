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28 марта, 15:00

Происшествия

Новости часа: Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Собянин открыл реконструированную развязку на подъезде к аэропорту Шереметьево

Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Новости часа: 90 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выписали из больниц

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево открыли после реконструкции. Таким образом, транспортная доступность улучшилась для порядка 600 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Вопрос о реконструкции "Крокус Сити Холла" является преждевременным. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, говорить о позиции по восстановлению здания концертного здания пока рано, на данный момент идет активная фаза следствия.

Первую новостройку по программе реновации подготовили к заселению в Останкинском районе, сообщил департамент градостроительной политики.

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