Новости часа: Собянин открыл новый путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Путепровод на подъезде к аэропорту Шереметьево открыли после реконструкции. Таким образом, транспортная доступность улучшилась для порядка 600 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Вопрос о реконструкции "Крокус Сити Холла" является преждевременным. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, говорить о позиции по восстановлению здания концертного здания пока рано, на данный момент идет активная фаза следствия.

Первую новостройку по программе реновации подготовили к заселению в Останкинском районе, сообщил департамент градостроительной политики.