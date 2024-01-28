Собянин рассказал о ходе программы реновации на юго-западе столицы

Шестнадцать домов в рамках реновации возводят на юго-западе столицы, еще 27 зданий проектируют. О том, как продвигается реализация масштабной программы, рассказал мэр столицы в своем телеграм-канале.

Как отметил Сергей Собянин, на юго-западе города 460 тысяч "квадратов" введено в эксплуатацию, новостройки расположены в девяти районах города. Отделка и благоустройство выполнены по стандартам программы реновации.

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