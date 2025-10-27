Собянин: еще три поликлиники открылись в Москве после реконструкции

В Москве после реконструкции открылись три поликлиники, включая детскую поликлинику № 30 в Дорогомилове. Как рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX, здание на Поклонной улице практически полностью перестроили в соответствии с новым московским стандартом здравоохранения.

В медучреждении заменили инженерные коммуникации, обновили фасад и создали комфортную среду для маломобильных пациентов. Поликлиника оснащена современным оборудованием, включая офтальмологическую технику и системы аудиологического скрининга. Прием ведут 70 врачей, которые обслуживают более 13 тысяч детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.