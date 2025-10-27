Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 15:15

Мэр Москвы

Собянин: еще три поликлиники открылись в Москве после реконструкции

Собянин: еще три поликлиники открылись в Москве после реконструкции

Сергей Собянин: парковка на улицах Москвы 3 и 4 ноября будет бесплатной

Собянин: за 10 лет mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы

Собянин сообщил о сбитии 35 БПЛА за ночь на подлете к Москве

Свыше триллиона рублей выделено на развитие транспортной системы Москвы в 2026 году

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Собянин: еще один БПЛА, летевший по направлению к Москве, уничтожен

Системы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший к столице – мэр Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 26 октября

Собянин: направленный в сторону Москвы БПЛА ликвидирован системой ПВО

В Москве после реконструкции открылись три поликлиники, включая детскую поликлинику № 30 в Дорогомилове. Как рассказал Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX, здание на Поклонной улице практически полностью перестроили в соответствии с новым московским стандартом здравоохранения.

В медучреждении заменили инженерные коммуникации, обновили фасад и создали комфортную среду для маломобильных пациентов. Поликлиника оснащена современным оборудованием, включая офтальмологическую технику и системы аудиологического скрининга. Прием ведут 70 врачей, которые обслуживают более 13 тысяч детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика