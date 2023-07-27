Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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11:45

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Собянин: дорога Мамыри – Пенино – Шарапово в ТиНАО готова на 45%

Собянин: дорога Мамыри – Пенино – Шарапово в ТиНАО готова на 45%

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Дорога Мамыри – Пенино – Шарапово в ТиНАО готова почти на 50%. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм канале.

Она проходит от улицы Адмирала Корнилова в поселок Мосрентген до федеральной трассы М-3. Новая дорога улучшит транспортную доступность ряда населенных пунктов доступность ТиНАО. Кроме того, после открытия снизится нагрузка на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до района Новые Ватутинки.

Планируется, что трасса будет введена в эксплуатацию в третьем квартале 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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