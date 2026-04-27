Собянин: интеграция людей с инвалидностью во все сферы – приоритет города

Власти столицы развивают инклюзивные практики, чтобы сделать комфортной жизнь каждого москвича с особенностями здоровья. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В Москве проживает порядка 960 тысяч людей с инвалидностью, из них около 60 тысяч – дети. Они получают образование, проходят комплексную реабилитацию, создают семьи, занимаются спортом и творчеством, участвуют в различных проектах. Кроме того, им помогают освоить новые профессии, повысить квалификацию и найти работу.

Людям с инвалидностью доступно свыше 60 бесплатных образовательных программ.