Новости часа: парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января 2024 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 1 по 8 января 2024 года парковки в Москве будут бесплатными. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более двух тысяч многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве в 2023 году. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Москва в 2023 году выделила более 156 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов. Об этом рассказали в столичном комплексе экономической политики.