Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 12:00

Экономика

Новости часа: парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января 2024 года

Новости часа: парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января 2024 года

Археологи Москвы в этом сезоне сделали 8,9 тыс уникальных находок – Собянин

Собянин: сервису "Моя семья" московского Главархива исполнилось три года

Собянин: сервису "Моя семья" московского Главархива исполнилось три года

За 12 лет археологи обнаружили в Москве более 100 тыс находок – Собянин

Собянин: в Бирюлеве и Отрадном открылись новые городские поликлиники

В новогодние праздники парковка в Москве будет бесплатной – Собянин

Собянин: в Москве открылся шестой по счету электробусный парк

Новости часа: Собянин вручил городские награды московским учителям

"Мой район. Навигатор": свыше 72 тыс торговых объектов украсили в Москве к Новому Году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 1 по 8 января 2024 года парковки в Москве будут бесплатными. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более двух тысяч многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве в 2023 году. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Москва в 2023 году выделила более 156 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов. Об этом рассказали в столичном комплексе экономической политики.

Читайте также
мэр МосквыгородпарковкиэкономикавидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика