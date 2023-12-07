Правительство РФ запустит новую программу поддержки крупных инвестпроектов

Фото: kremlin.ru

Правительство России запустит новую программу для поддержки крупных инвестиционных проектов в условиях санкций. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

"По поручению президента мы запускаем новую программу поддержки крупных инвестиционных проектов, которые способствуют достижению технологического суверенитета. Она предполагает повышение доступности заемного финансирования на реализацию предпринимательских инициатив стоимостью от 1 до 20 миллиардов рублей", – цитирует его ТАСС.

В рамках программы институт развития "ВЭБ.РФ" будет по упрощенной схеме предоставлять компаниям поручительства, общий объем которых может достигнуть 200 миллиардов рублей.

Благодаря мерам можно будет обеспечивать обязательства в размере 50% от полной суммы кредита. При этом доля собственных средств заемщика должна составлять не менее 20% при сроке от трех до 15 лет.

По словам премьера, такая помощь позволит открыть в стране больше промышленных предприятий. В целом же меры поддержки, работающие для российских предпринимателей, позволяют им наладить выпуск критически важного оборудования, чтобы не зависеть от иностранных поставщиков.

Ранее Сергей Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве в 2023 году более чем на 15%. Лидерами стали производители одежды, электрического оборудования и лекарств. Всего в городе работают более четырех тысяч промышленных площадок.



Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%