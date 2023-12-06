Столичные экспортеры получили консультации торговых представителей РФ в 43 странах

Фото: пресс-служба ДПиИР

С 2021 года Москва организовала для столичного бизнеса онлайн-встречи с российскими торговыми представителями в 43 странах. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"За 2,5 года консультации торгпредов России за рубежом получили порядка 1,5 тысячи предпринимателей. Они интересовались спросом на свои товары и услуги, законодательными нормами разных государств, особенностями сертификации продукции и инструментами для поиска партнеров", – рассказала она.

В формате прямой линии предприниматели имеют возможность задать интересующие их вопросы и получить советы по выходу на конкретные рынки. Некоторые московские компании интересуются установлением партнерских связей сразу с несколькими странами.

В одной из компаний – участниц прямой линии, занимающейся производством симуляторов и тренажеров для подготовки специалистов в сфере медицины, рассказали, что благодаря консультациям удалось узнать об аспектах ведения бизнеса в Таиланде, Турции, Сербии и Индии.

Расписание онлайн-встреч с торгпредами публикуется на сайте Московского экспортного центра (МЭЦ). Там же начинающие и действующие экспортеры могут воспользоваться инструментами поддержки, в частности разместить товары в зарубежных супермаркетах или принять участие в бизнес-миссиях.

Ранее стало известно, что московские экспортеры провели более 300 встреч с партнерами во Вьетнаме. Встречи состоялись в рамках международной выставки пищевой промышленности Vietfood&Beverage. Участниками мероприятия стали 17 московских производителей.



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