Новый сервис появился на цифровой платформе "Мой экспорт"

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Российские предприятия могут оформить заявки на размещение продукции агропромышленного комплекса (АПК) в демонстрационно-дегустационных павильонах в электронной форме на цифровой платформе "Мой экспорт". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Благодаря программе предприниматели могут выстроить связи с иностранными партнерами и представить свои товары за границей.

"Экспортеры могут представить свою продукцию в постоянно действующих демонстрационно-дегустационных павильонах продукции АПК в следующих государствах: КНР (Шанхай), ОАЭ (Дубай), Вьетнам (Ханой), Египет (Каир), Турция (Стамбул), Саудовская Аравия (Эр-Рияд)", – говорится в сообщении.

Размещение продукции в павильонах дает компаниям бесплатную инфраструктуру в виде выставочных площадок, оборудования, стендов и других. Вместе с этим они получают возможность продвигать товары и рекламировать их на международных площадках.

Подать заявку на размещение продукции можно на сайте "Мой экспорт". Обратиться с вопросами экспортеры могут, отправив письмо на электронные адреса karelina@exportcenter.ru (Александра Карелина), gvozdeva@exportcenter.ru (Ольга Киселева) и pavilion@exportcenter.ru.

Ранее стало известно, что более 27 тыс человек приняли участие в программах "Московской школы экспортера" за 5 лет. Она помогает предприятиям города освоиться на рынках дружественных государств. Самыми востребованными форматами школы стали онлайн-консультации с торговыми представителями РФ за рубежом



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