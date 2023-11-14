Выпускники экспортных акселераторов столицы вышли на международные рынки

Фото: пресс-служба ДПиИР

Свыше 600 московских компаний при поддержке города стали участниками экспортных акселераторов с 2019 года, среди которых разработчики ПО, производители оборудования, электроники, косметики и другой продукции. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Во время обучения эксперты помогли участникам сформировать стратегию выхода на конкретный иностранный рынок и адаптировать товары и услуги под его потребителей.

Сергунина отметила, что выпускники программ уже нашли партнеров в 68 странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и других регионах. Общая сумма контрактов составила более 3,1 миллиарда рублей, добавила заммэра.

Москва софинансирует до 90% стоимости участия в акселераторах, организованных вместе с Фондом развития интернет-инициатив, школой управления "Сколково" и другими учреждениями. С января 2023 года поддержку получили 115 экспортеров. По результатам обучения они успешно вышли на рынки Марокко, Доминиканской Республики, Бразилии, Турции, Казахстана и других стран.

Кроме того, в этом году Московский экспортный центр (МЭЦ) впервые провел программу подготовки предпринимателей к работе в регионе MENA (объединяет Северную Африку и Ближний Восток. – Прим. ред.). Московские компании смогли выбрать перспективные направления для внешнеэкономической деятельности, познакомиться с профильными международными объединениями и бизнес-сообществами, а также получить доступ к базе потенциальных клиентов.

Ранее сообщалось, что в Москве начался прием заявок на второй поток обновленной программы поддержки технологических проектов "Академия инноваторов". Набор открыли из-за высокого спроса, уточнила Сергунина. По ее данным, обучиться смогут предприниматели со всей России, подать заявку можно с 14 лет.

Регистрация будет проходить до 25 января в личном кабинете пользователя на платформе акселератора. Для участия достаточно представить идею продукта, иметь прототип необязательно.

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