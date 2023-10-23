Прием заявок на гранты для экспортеров начался в Москве

Фото: пресс-служба ДПиИР

В Москве начался прием заявок на финансовую поддержку для экспортеров. У представителей малого и среднего предпринимательства есть возможность получить 10% от суммы внешнеторгового договора, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Отмечается, что максимальная выплата составит 10 миллионов рублей. Размер договора не должен быть меньше 6 миллионов рублей.

"В 2022 году экспортерам одобрили заявки на общую сумму около 300 миллионов руб. Получателями стали разработчики программного обеспечения, производители оборудования, лекарств, пищевой продукции, анимационные студии и другие предприятия", – отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Компании-претенденты должны работать не менее полугода. Им нельзя находиться в реорганизации, ликвидации или банкротстве, а также у них не должно быть задолженности на сумму свыше 100 тысяч рублей. Заявки можно подать до 7 ноября.

Как подчеркнула пресс-служба, Москва уже начала субсидировать кредиты для бизнеса под залог прав на интеллектуальную собственность. Максимальный размер конечной ставки – 3,5% годовых, сумма кредита – до 50 тысяч рублей.

Кроме того, в городе начали принимать заявки на гранты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – участников Московского инновационного кластера в сфере науки, промышленности и информационных технологий.

Ранее сообщалось, что каждый третий житель Москвы работает в малом или среднем бизнесе. Всего в городе почти 850 тысяч таких предприятий.

На сектор малого и среднего предпринимательства приходится четверть экономики Москвы. Уже третий год эксперты отмечают высокий темп прироста таких компаний. Более 10 тысяч регистрируют каждый месяц.

Каждый третий москвич работает в малом или среднем предпринимательстве