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17 октября, 12:00

Экономика

Каждый третий москвич работает в малом или среднем предпринимательстве

Каждый третий москвич работает в малом или среднем предпринимательстве

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Каждый третий москвич работает в малом или среднем предпринимательстве. Всего в городе почти 850 тысяч таких компаний. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

На сектор малого и среднего бизнеса приходится четверть экономики столицы. Уже третий год специалисты говорят о высоких темпах прироста таких компаний. Более десяти тысяч регистрируют ежемесячно.

Среди самых популярных сфер деятельности – торговля и услуги, научная и техническая работа, IT и производство. Город со своей стороны помогает предпринимателям грантами, субсидиями, льготными кредитами и консультациями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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