Израиль попросил США о военной помощи на 10 млрд долларов – СМИ

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Израиль запросил у США военную помощь на 10 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает New York Times.

По их данным, пакет помощи в настоящее время разрабатывается конгрессом США в координации с Белым домом. Предполагается, что он также будет включать в себя средства для Украины, Тайваня и американо-мексиканской границы.

Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщала, что президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Украине, которого должно хватить до начала 2025 года. Его размер может достигнуть 100 миллиардов долларов.

Байден ранее также заявил, что Вашингтон сможет одновременно оказывать поддержку Украине и Израилю. По его словам, США может "позаботиться и о том, и о другом, и по-прежнему поддерживать международную безопасность в целом".



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