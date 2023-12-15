Школьники и студенты исследовали почти 550 особо ценных документов из Главархива

Фото: Главархив Москвы

Школьники и студенты колледжей исследовали почти 550 особо ценных документов из Главархива Москвы в рамках первого полугодия проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Участники поработали с документами известных медиков, деятелей кино и театра, учившихся в Императорском Московском университете, уточнила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы системно подходим к историческому воспитанию школьников. Мы даем им возможность изучать артефакты не только в онлайн-формате за партами в "Московской электронной школе", но и знакомиться с ними вживую", – подчеркнула она.

Добавляется, что участники "Уникальных документов" не только исследуют документы, но и составляют проекты о биографии выдающихся исторических деятелей.

Ракова уточнила, что по результатам их исследований специалисты Главархива выдвинули документы из шести личных дел на включение в реестр уникальных документов Москвы. Среди них – дела Александра Островского, Николая Склифосовского, Василия Кандинского, Евгения Вахтангова, Николая Пирогова, Ивана Сеченова.

Сейчас начался отборочный этап на второе полугодие проекта. С января и до конца апреля участники будут исследовать материалы предпринимателей, общественных деятелей, историков, литераторов, математиков и ученых естественных наук.

Подчеркивается, что школьники и студенты познакомятся с работой специалистов в хранилищах, технологиями реставрации исторических материалов в лаборатории Главархива, узнают методику исследования документов.

Ранее Главархив представил новую онлайн-выставку "Российский сказочный персонаж Дед Мороз". Она открылась в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".

До этого в этом музее открылась онлайн-выставка "Парки Москвы. Осень". В экспозиции представлены кадры Бориса Трепетова, Наума Грановского, Виктора Ахломова, Валерия Ситникова и других советских фотожурналистов.