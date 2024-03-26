Сергей Собянин: началась регистрация участников проекта "Путь героя"

В столице началась регистрация участников проекта "Путь Героя". По его условиям дети составляют туристические маршруты, связанные с биографией людей, которые внесли вклад в историю страны. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы сообщил, что в 2024 году будет четыре номинации: "Лучший маршрут", "Лучший медиапроект. Короткометражный фильм", "Лучшая экскурсионная программа" и "Лучший сценарий в МЭШ". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.