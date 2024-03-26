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Новости

26 марта, 12:00

Новости

Сергей Собянин: началась регистрация участников проекта "Путь героя"

Сергей Собянин: началась регистрация участников проекта "Путь героя"

Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети на западе Москвы

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Новости часа: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта – Собянин

Собянин: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта

Новости часа: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта – Собянин

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Собянин утвердил проекты комплексного развития территорий в Ясеневе и Дегунине

Более 6 тыс московских школьников учатся в медицинских классах – Собянин

"Мой район. Новости": около 700 жителей Старого Крюкова получили квартиры по реновации

В столице началась регистрация участников проекта "Путь Героя". По его условиям дети составляют туристические маршруты, связанные с биографией людей, которые внесли вклад в историю страны. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы сообщил, что в 2024 году будет четыре номинации: "Лучший маршрут", "Лучший медиапроект. Короткометражный фильм", "Лучшая экскурсионная программа" и "Лучший сценарий в МЭШ". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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