26 марта, 08:45Новости
Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети на западе Москвы
На западе Москвы в 2024 году проложат новую дорогу от Шелепихинского моста до Третьего транспортного кольца. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, маршрут пройдет под Белорусским железнодорожным мостом и закончится на улице 1812 года и ТТК рядом с набережной Тараса Шевченко.
Новая дорога улучшит транспортную доступность районов Дорогомилово и Филевский Парк. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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