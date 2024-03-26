Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети на западе Москвы

На западе Москвы в 2024 году проложат новую дорогу от Шелепихинского моста до Третьего транспортного кольца. Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, маршрут пройдет под Белорусским железнодорожным мостом и закончится на улице 1812 года и ТТК рядом с набережной Тараса Шевченко.

Новая дорога улучшит транспортную доступность районов Дорогомилово и Филевский Парк. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.