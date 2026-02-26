Собянин: завершена проходка двух тоннелей на Рублево-Архангельской линии метро

На Рублево-Архангельской линии метро Москвы одновременно завершили строительство двух тоннелей, рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Два щита "Натали" и "Виктория" прошли порядка 2,5 километра каждый между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща". Последняя расположена вблизи пересечения МКАД и Новорижского шоссе. Она станет третьей станцией метро на территории Московской области.

Первый участок линии планируют закончить в этом году. Он пройдет от "Делового центра" до "Бульвара Генерала Карбышева". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.