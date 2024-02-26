26 февраля, 12:00Новости
Новости часа: за архитектурную премию Москвы поборется рекордное число участников
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Рекордное число участников будут бороться за главную архитектурную премию Москвы, сообщил Сергей Собянин.
Оплату через СБП начнут тестировать на валидаторах в городском наземном транспорте. Об этом рассказали в Дептрансе Москвы.
В МЭШ обновили коллекцию видеоразборов заданий ЕГЭ по всем предметам, заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.