Новости часа: на ВДНХ завершена реставрация еще двух исторических павильонов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На ВДНХ закончили реставрацию сразу двух павильонов, объектов культурного наследия федерального значения, – павильонов № 59 "Зерно" и № 51 "Мясная промышленность". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Число пользователей личных автомобилей в Москве снизилось на 8% из-за роста популярности городского транспорта. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В ночь на 25 октября в столице ожидается гололедица. О погодных условиях предупредил комплекс горхозяйства.