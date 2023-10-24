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Новости

24 октября, 17:15

Общество

Новости часа: на ВДНХ завершена реставрация еще двух исторических павильонов

Новости часа: на ВДНХ завершена реставрация еще двух исторических павильонов

Собянин: на ВДНХ завершена реставрация еще двух исторических павильонов

Новости часа: команда Москвы победила на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Новости часа: во Внукове открылся новый спорткомплекс с бассейном

Новости часа: в спорткомплексе "Пегас" запланировали спортивные секции для всех желающих

Собянин рассказал о новом спорткомплексе для детей и взрослых на западе Москвы

Собянин: во Внукове открылся новый спорткомплекс с бассейном

Собянин рассказал о новом спорткомплексе для детей и взрослых на западе Москвы

Новости часа: в районе Внуково открыли новый спортивный комплекс "Пегас"

Собянин: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На ВДНХ закончили реставрацию сразу двух павильонов, объектов культурного наследия федерального значения, – павильонов № 59 "Зерно" и № 51 "Мясная промышленность". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Число пользователей личных автомобилей в Москве снизилось на 8% из-за роста популярности городского транспорта. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В ночь на 25 октября в столице ожидается гололедица. О погодных условиях предупредил комплекс горхозяйства.

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