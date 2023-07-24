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Происшествия

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям

Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям

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Попытка террористической атаки киевского режима по объектам на территории Москвы была пресечена в понедельник, 24 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, два украинских беспилотника были подавлены средствами радиолокационной борьбы и потерпели крушение. Как уточнил Сергей Собянин, удары по двум нежилым зданиям зафиксировали утром. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте. Очевидцы рассказали, что один из беспилотников упал в районе станции МЦК ЗИЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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