Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА по двум нежилым зданиям

Попытка террористической атаки киевского режима по объектам на территории Москвы была пресечена в понедельник, 24 июля. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, два украинских беспилотника были подавлены средствами радиолокационной борьбы и потерпели крушение. Как уточнил Сергей Собянин, удары по двум нежилым зданиям зафиксировали утром. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте. Очевидцы рассказали, что один из беспилотников упал в районе станции МЦК ЗИЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.