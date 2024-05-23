Собянин сообщил, что Москва стала лидером России в рейтинге Минэкономразвития

Москва возглавила рейтинг российских регионов по развитию государственно-частного партнерства. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

На втором и третьем месте расположились Нижегородская область и Санкт-Петербург. Оценивалась эффективность сотрудничества региона и частного бизнеса и динамика реализации совместных проектов.

Список ежегодно составляет Минэкономразвития. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

