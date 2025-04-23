Мэр Москвы сообщил об открытии спортивного комплекса для незрячих детей

На базе школы-интерната для незрячих детей на северо-востоке Москвы открыли спортивный комплекс. Об этом сообщил Серей Собянин в своем телеграм-канале.

Учебное заведение известно на всю страну своей системой. Сначала дети осваивают шрифт Брайля, а затем на нем проходят другие предметы. Теперь у ребят появилась возможность развиваться также в спорте. В новом комплексе есть все необходимое для реабилитации и полноценных занятий.

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