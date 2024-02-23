Новости часа: Кригскомиссариат отреставрировали в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве отреставрировали Кригскомиссариат, его займет штаб московского военного округа. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 4 тысяч человек приняли участие в проекте "Слово солдата Победы" с момента основания, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Концерт в честь Дня защитника Отечества прошел на станции метро "Курская". Об этом сообщил Дептранс.