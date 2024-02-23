Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 февраля, 16:30

Город

Новости часа: Кригскомиссариат отреставрировали в столице

Новости часа: Кригскомиссариат отреставрировали в столице

Сергей Собянин рассказал о расширении социальной инфраструктуры ЦАО

Собянин: в Москве реализуют три проекта по созданию мест приложения труда

Сергей Собянин принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Собянин и Шойгу осмотрели штаб Московского военного округа после реставрации

Сергей Собянин поздравил военнослужащих и участников СВО с Днем защитника Отечества

Мэр Москвы озвучил планы развития городского транспорта до 2030 года

Новости часа: профилактику Вечного огня провели в Москве накануне Дня защитника Отечества

Новости часа: время описания лучевых исследований в Москве сократилось в 16 раз

Новости часа: на линии метро в этом году выйдет состав новой серии "Москва-2024"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве отреставрировали Кригскомиссариат, его займет штаб московского военного округа. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более 4 тысяч человек приняли участие в проекте "Слово солдата Победы" с момента основания, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Концерт в честь Дня защитника Отечества прошел на станции метро "Курская". Об этом сообщил Дептранс.

Читайте также
мэр МосквыгородметровидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика