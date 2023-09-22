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22 сентября, 07:30

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Собянин поручил усилить программы благоустройства городской среды

Собянин поручил усилить программы благоустройства городской среды

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Масштабы благоустройства по программе "Мой район" поручил увеличить Сергей Собянин. Особое внимание необходимо уделить крупным паркам и благоустройству городской среды, отметил мэр.

В списке Парк Горького, "Сокольники", музеи-заповедники "Коломенское" и "Кузьминки-Люблино". Обновлять улицы продолжат также в рамках программы "Мой район". За 11 лет специалисты благоустроили более 500 улиц и 950 парковых территорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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