Собянин поручил усилить программы благоустройства городской среды

Масштабы благоустройства по программе "Мой район" поручил увеличить Сергей Собянин. Особое внимание необходимо уделить крупным паркам и благоустройству городской среды, отметил мэр.

В списке Парк Горького, "Сокольники", музеи-заповедники "Коломенское" и "Кузьминки-Люблино". Обновлять улицы продолжат также в рамках программы "Мой район". За 11 лет специалисты благоустроили более 500 улиц и 950 парковых территорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.