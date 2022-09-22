Призванным в рамках частичной мобилизации москвичам будут доплачивать 50 тыс рублей

Призванным в рамках частичной мобилизации в Москве будут доплачивать 50 тысяч рублей в месяц. Такой указ опубликован на сайте мэра Москвы. Кроме того, мэрия выплатит солдатам или их семьям деньги в случае гибели или ранения.

В случае тяжелого ранения – один миллион рублей. В случае получения легкого ранения – 500 тысяч рублей. В случае гибели – три миллиона рублей. Иностранцам, которые подпишут контракт, эти выплаты мэр тоже гарантирует. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.