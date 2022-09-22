Собянин заявил о завершении проходки первого тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Завершена проходка первого тоннеля будущей Рублево-Архангельской линии, который связал между собой станции "Народное Ополчение" и "Звенигородская". Об этом заявил Сергей Собянин.

Новая линия подземки станет важнейшей транспортной артерией Северо-Западного округа. Ожидается, что после запуска ей будут пользоваться почти 340 тысяч человек в день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.