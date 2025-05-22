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22 мая, 07:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин: утверждена программа проекта "Лето в Москве" на 2025 год

Сергей Собянин: утверждена программа проекта "Лето в Москве" на 2025 год

Сергей Собянин представил программу проекта "Лето в Москве"

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Несколько дней остается до старта масштабного городского проекта "Лето в Москве". Он продлится целых три месяца и уже утверждена программа мероприятий.

Как уточнил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, "Лето в Москве" объединит активности и уличные фестивали на более чем 400 городских площадках. Уже запланировано большое количество мероприятий: иммерсивные постановки, театрализованные представления, гастрономические мастер-классы и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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