Сергей Собянин: утверждена программа проекта "Лето в Москве" на 2025 год

Несколько дней остается до старта масштабного городского проекта "Лето в Москве". Он продлится целых три месяца и уже утверждена программа мероприятий.

Как уточнил в своем телеграм-канале Сергей Собянин, "Лето в Москве" объединит активности и уличные фестивали на более чем 400 городских площадках. Уже запланировано большое количество мероприятий: иммерсивные постановки, театрализованные представления, гастрономические мастер-классы и многое другое.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.