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22 марта, 07:15

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Собянин пригласил студентов Сеченовского университета на работу в клиники столицы

Собянин пригласил студентов Сеченовского университета на работу в клиники столицы

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Практические все столичные клиники планируют модернизировать и поднять качество работы до мирового уровня в ближайшие годы. С 2019 года город закупил более 50 тысяч различных медицинских аппаратов. Прорывом в столичной медицине стали гибридные операционные, где могут работать несколько бригад хирургов.

Не останавливается реконструкция и строительство новых клиник. При многопрофильных стационарах открыли четыре флагманских центра, где пациентам оказывают экстренную помощь.

Кроме того, Сергей Собянин встретился со студентами Сеченовского университета и пригласил их после окончания ВУЗа остаться работать в столице. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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