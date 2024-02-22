Собянин рассказал о новом принципе работы лучевой диагностики в Москве

Пять из десяти миллионов снимков описаны врачами Московского референс-центра. Благодаря ему лучевая диагностика в городе уже четыре года работает по новому принципу. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Исследование проводят в поликлинике по месту жительства. Затем изображение автоматически загружается в Единый радиологический информационный сервис, откуда его забирают на изучение. Такая организация службы лучевой диагностики сократила время описания исследований в 16 раз.

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