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Новости

22 января, 08:15

Новости

Собянин: более 7,3 млн "квадратов" метров жилья было сдано в 2023 году

Собянин: более 7,3 млн "квадратов" метров жилья было сдано в 2023 году

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Москва поставила рекорд по темпам строительства жилья, сдав в 2023 году более 7,3 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил Сергей Собянин. Во многом этому способствовала цифровизация.

Как отметил мэр Москвы, после того, как документы перевели в электронный вид, весь инвестиционно-строительный цикл стал быстрее примерно на 20%, а сами проекты теперь обходятся заметно дешевле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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