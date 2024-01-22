Собянин: более 7,3 млн "квадратов" метров жилья было сдано в 2023 году

Москва поставила рекорд по темпам строительства жилья, сдав в 2023 году более 7,3 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил Сергей Собянин. Во многом этому способствовала цифровизация.

Как отметил мэр Москвы, после того, как документы перевели в электронный вид, весь инвестиционно-строительный цикл стал быстрее примерно на 20%, а сами проекты теперь обходятся заметно дешевле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.