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Школа с дошкольным отделением на 225 мест появилась в поселении Десеновское

Школа с дошкольным отделением на 225 мест появилась в поселении Десеновское

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Школа на тысячу мест с дошкольным отделением на 225 малышей появились в поселении Десеновское. Крупный образовательный комплекс построили всего за полтора года. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

На территории учреждения расположили поле для мини-футбола, беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола. В школе, помимо универсальных учебных кабинетов, оборудованы лабораторно-исследовательские комплексы и классы робототехники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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